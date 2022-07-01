2022/07/01 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت شركة نفط ذي قار، اليوم الجمعة، عن مشاريعها الحالية لإنتاج الغاز المصاحب، فيما أحصت عدد الحقول النفطية والشركات المُشغلة.وقال مدير شركة نفط ذي قار علي خضير في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تقدم احصائية بعدد الحقول النفطية والشركات المشغلة المركز الخبري الوطني.

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