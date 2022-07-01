2022/07/01 | 19:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p1bjsBSts6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط .. شبهات فساد تلاحق المختبرات الأهلية المتورطة بمنح شهادات سلامة للمقاولين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط .. شبهات فساد تلاحق المختبرات الأهلية المتورطة بمنح شهادات سلامة للمقاولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).