2022/07/01 | 19:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o3Q5mF0K3AY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري متجذر منذ 9 سنوات يتجدد ليحصد حياة شخصين في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري متجذر منذ 9 سنوات يتجدد ليحصد حياة شخصين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).