بعد اختطافه.. تفاصيل اغتيال تدريسي في جامعة بابل

2022/07/01 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف النائب قتيبة البياتي، اليوم الجمعة، تفاصيل اغتيال تدريسي في جامعة بابل بعد حادثة اختطافه.

وقال البياتي في بيان تعزية لذويه تلقته (بغداد اليوم)، ان "التدريسي في كلية طب الأسنان في جامعة بابل الدكتور علاء عباس الزهيري، تعرض إلى الخطف والاغتيال في طريق عودته من محافظة بابل إلى أهله في محافظة ديالى".

وطالب البياتي الأجهزة الأمنية "بفتح تحقيق فوري بالحادث ومعرفة ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال عقابه العادل".

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