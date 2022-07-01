2022/07/01 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الخميس، إبلاغ الشركات المصنّعة بوجوب إضافة مكوّن أوميكرون BA4/5 على الجرعة المعززة، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وهذا من شأنه أن يكوّن ما يعرف باسم المعزز ثنائي التكافؤ أو مؤلف من مكونين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتغيير تركيبة لقاحات "كورونا" لموسم الخريف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتغيير تركيبة لقاحات "كورونا" لموسم الخريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).