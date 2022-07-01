الكهرباء تعلن إدخال وحدة توليدية جديدة ورفع استقرارية المنظومة الوطنية

2022/07/01 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – هندرين مكيأوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، آلية تزويد المشاريع الاستثمارية السكنية الجديدة بالطاقة، والمعايير المعتمدة في تحديد ساعات التجهيز، فيما أكدت في الوقت نفسه إدخال وحدة توليدية وخط جديد لرفع استقرارية المنظومة.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الوزارة تتعامل مع المشاريع الاستثمارية السكنية الجديدة وفق ضوابط ومحددات قانونية"، مبيناً أن" الوزارة تحرص على تنظيم الاحمال الكهربائية في المجمعات السكنية على اعتبار أن المجمعات عامودية، ولها خصوصية".وأضاف، أن" المجمعات تكون فيها استثناءات من نوع خاص في تجهيز الكهرباء وبأوقات معينة، مثلاً بداية ونهاية الدوام، وأيضاً مراعاة التحركات والنقل السكاني "، لافتاً إلى أنه" في حال حصولها على فرص استثمارية سيكون هنالك تنسيق بين الوزارة وهيئة الاستثمار والمجمعات لتنظم الاحمال الكهربائية وفق الضوابط القانونية مع مراعاة البناء العمودي". وبشأن الأعمال الجارية لرفع قدرة المنظومة الكهربائية أكد موسى أن" الوزراة ادخلت الوحدة التوليدية السادسة بمحطة بسماية بطاقة 260 ميكاواط وخلال اليومين المنصرمين تم إدخال خط (رميلة – ناصرية) وهو من الخطوط الاستراتيجية الحيوية للمنظومة الذي حقق استقرارية عالية وكبيرة للمنظومة في المحافظات الجنوبية".

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