2022/07/01 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، استقالته من منصبه.وقال الكعبي في بيان “أقدم استقالتي من العمل بنادي القاسم بعد ثلاثة مواسم، بسبب عدم توفير الدعم من الحكومة المحلية لنادينا وكذلك المسؤولين”.وأوضح أن “النادي لا يعرف أسراره إلا من عمل معنا وعاش معاناتنا والتي ستستمر ونحو الأسوأ بسبب غياب الدعم المالي، […]

ظهرت المقالة رئيس نادي القاسم يستقيل من منصبه بسبب غياب الدعم الحكومي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي القاسم يستقيل من منصبه بسبب غياب الدعم الحكومي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي القاسم يستقيل من منصبه بسبب غياب الدعم الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).