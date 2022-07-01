2022/07/01 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت فرقة العباس القتالية، الجمعة، نقل شباك “الضريح الزينبي” الذي تم تصنيعه في العراق (مصنع صناعة شبابيك الاضرحة والمزارات).وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي، في بيان تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..فرقة العباس تنقل شباك الضريح الزينبي الى سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..فرقة العباس تنقل شباك الضريح الزينبي الى سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..فرقة العباس تنقل شباك الضريح الزينبي الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).