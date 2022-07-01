رئيس نادي القاسم يستقيل من منصبه

2022/07/01 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، استقالته من منصبه.وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “أقدم استقالتي من العمل بنادي القاسم بعد ثلاثة مواسم، بسبب عدم توفير الدعم من الحكومة المحلية لنادينا وكذلك المسؤولين”.وتابع أن “النادي لا يعرف أسراره إلا من عمل معنا وعاش معاناتنا والتي ستستمر ونحو الأسوأ بسبب […]

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