كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات لانتهاء النزاع في أوكرانيا

2022/07/01 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حدد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا....

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