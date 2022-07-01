"أستلم راتبك من الصين".. رسالة من مصرف الرشيد الى المتقاعدين تثير السخرية (صور)

2022/07/01 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أثارت رسالة باللغة الصينية بعثها مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، الى المتقاعدين من الذي موطنة رواتبهم لدى المصرف، السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عدد من المواطنين تدوينات في "الفيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم): تفيد "بوصول رسائل نصية من مصرف الرشيد غير مفهومة باللغة الصينية بدل اشعار رواتبهم".

وعبر عدد من المواطنين عن "سخريتهم من الخلل الذي طال اشعار الرواتب لدى مصرف الرشيد"، داعيا الى "معالجة الفوضى التي أربكت اشعار الراتب نتيجة الإهمال الحكومي للقطاع المصرفي".

اثارت السخرية ....



رسالة "يابانية" ارسلها مصرف الرشيد

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