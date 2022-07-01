بالوثيقة.. التعليم تصدر اعماما حول أشغال وتدوير مقاعد الدراسات العليا

2022/07/01 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، اعماما حول أشغال وتدوير مقاعد الدراسات العليا.

وقال إعلام التعليم عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت اعماما حول أشغال وتدوير مقاعد الدراسات العليا".

أدناه نص الوثيقة:

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