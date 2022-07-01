صلاح رابع الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي بعد تجديد عقده

2022/07/01 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعبعد توقيعه عقداً يبقيه في الأنفيلد حتى تموز 2025، أصبح جناح ليفربول ونجم منتخب مصر محمد صلاح الأعلى أجراً في ناديه ورابع الأعلى في الدوري الإنجليزي.وكشفت صحيفة«تليجراف» البريطانية أن صلاح سيتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليتجاوز رقم زميله في ليفربول المدافع الهولندي فإن دايك الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني.وكان النجم المصري يتقاضى قبل تجديد عقده 200 ألف جنيه ويحتل المركز15 في ترتيب الأعلى أجراً في الدوري الممتاز،لكن بعد عقده الجديد أصبح يحتل المركز الرابع بين لاعبي «البريميرليج»ويحتل المركز الأول البرتغالي كريستيانو رونالو مع مانشستر يونايتد بـ(510) آلاف جنيه أسبوعياً، ثم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بـ(400) ألف جنيه أسبوعياً، ويأتي في المركز الثالث الإسباني دي خيا حارس يونايتد بـ( 357 )ألف جنيه، ورابعاً محمد صلاح( ليفربول) بالتساوي مع جيدن سانشو جناح يونايتدوقال صلاح بعد تجديد العقد «شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي، انه يوم سعيد للجميع، اخيراً انجز كل شيء».وأضاف، «استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد ان حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل»وتابع «لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس او الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين او ادنى من إحراز 4 القاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين»، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتيوأوضح «اجرينا تعاقدات جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وان نتمتع بالايجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجدداً».

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