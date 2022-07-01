"نحن نحترمهن كثيرا".. طالبان تعقد اجتماعها الأكبر بحضور 3 آلاف رجل ودون نساء

2022/07/01 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت خطوة حركة طابان المتعلقة بمنع النساء من حضور اجتماع عقد الخميس لمناقشة مستقبل أفغانستان، بالكثير من الجدل ونالت انتقادات من شخصيات بارزة، وفقا لموقع "يورونيوز".

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