إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية بأكثر من 50 ألف يورو

2022/07/01 | 20:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفادت مصادر أمنية إيطالية باعتقال مواطن من أصل بوسني في مدينة بولونيا عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا شمالي البلاد، بتهمة تمويل الخلايا الجهادية بأكثر من 50 ألف يورو.وأضافت المصادر ذاتها أن الرجل وضع قيد الإقامة الجبرية باستخدام جهاز تحكم إلكتروني عن بعد، لاعتباره مسؤولا عن تنفيذه شخصيا أو من خلال أطراف ثالثة، تحويلات […]

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