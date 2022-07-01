الدفاع النيابية توضح بشأن معالجة المخلفات الحربية

2022/07/01 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد عضو لجنة الدفاع النيابية، نايف الجندو، اليوم الجمعة، عدم وجود مساعي نيابي لمعالجة المخلفات الحربية، مشيراً الى أن، المناكفات السياسية أثرت بشكل سلبي على عمل البرلمان.وقال الجندو في حديث […]

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