وكالة الاستخبارات تحصي نشاطاتها خلال اسبوع

2022/07/01 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، عن الحصيلة الأسبوعية لمجمل النشاطات والفعاليات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة وجباتها خلال الفترة من 2362022 لغاية 3062022 كانت كالتالي:

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