2022/07/01 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قي بطل العالم في بياتلون الدبابات الروسي أليكسي باكوليف، مصرعه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأفادت صحيفة “غورني ألتاي” الروسية، بأن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف قتل خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فقد أصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته.

وولد أليكسي باكوليف في 26 مايو 1996 بجمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا في عام 2014، وخدم بالجيش في يوجنو ساخالينسك، ثم وقع عقدًا في عام 2017، أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع “بطل عالمي” روسي بإحدى المعارك في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع “بطل عالمي” روسي بإحدى المعارك في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).