الدفاع المدني تعلن حصيلة الحرائق التي حصلت في بابل هذا اليوم

2022/07/01 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، حصيلة الحرائق التي حصلت في بابل، اليوم الجمعة.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “حصيلة حرائق البساتين التي اندلعت صباح هذا اليوم في محافظة بابل والتي لعب شدة الرياح دور كبير في توسعها وكانت على النحو التالي:- ١- احتراق بساتين بالقرب من الدور السكنيه وانقاذ مجمع مواد […]

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