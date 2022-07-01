خليجي 25 في البصرة على الرحب والسعة

2022/07/01 | 20:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حيدر سلمان ما لايقبل الشك ان العراق كان ساعيا واعلن عن رغبته باستضافة بطولة...

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