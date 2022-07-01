محافظة بغداد تعقد اجتماعاً “عاجلاً” لمناقشة ملف المولدات

2022/07/01 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم الجمعة، بعقد اجتماعٕ عاجل يوم غد السبت، لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل المولدات.وأكد المحافظ في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، وتلقته ايرث نيوز “عقد إجتماع عاجل مع الجهات المعنية يوم غد السبت، نتيجة المشاكل الحاصلة جراء توقف بعض اصحاب المولدات عن التشغيل”، […]

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