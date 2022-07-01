البريطانيون لجونسون: بوتين على حق

2022/07/01 | 20:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … صدم البريطانيون رئيس وزرائهم بوريس جونسون بحقيقة لم تفرحه عن قدراته البدنية، بعد تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رغبة قادة مجموعة السبع في التقاط صور لهم “عاري الصدور”.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تأييد قرائها لموقف الرئيس الروسي، والذين شددوا في تعليقاتهم على أنه “بقدر ما هو محزن الاعتراف، فإن بوتين على […]

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