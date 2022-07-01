حصيلة مصابي “جدري القردة” في ألمانيا تتخطى الألف شخص

2022/07/01 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن معهد “روبرت كوخ” لبحوث الأمراض المعدية عن تجاوز حصيلة مصابي جدري القردة في ألمانيا الألف شخص.وأشارت رسالة نشرها المعهد إلى أنه تم استلام بيانات عن 1054 حالة إصابة بهذا الفيروس من الولايات الفيدرالية الألمانية.وبحسب المعهد، فإن مستوى التهديد على السكان لا يزال محدودا.وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصحة […]

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