2022/07/01 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الحمى النزفية الكلية إلى 226 إصابة في عموم العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار".وأضاف، أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 226 إصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 226 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).