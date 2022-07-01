ف 13 : المرأة ورئاسة الدولة الاسلامية - أحمد صبحى منصور

2022/07/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ف 13 : المرأة ورئاسة الدولة الاسلامية : ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) مقدمة : بناءا على ما سبق نؤكد أن للمرأة حقا فى رئاسة الدولة الاسلامية ، بمفهوم الديمقراطية المباشرة أو الشورى الاسلامية ، والتى يحكم فيها الناس أنفسهم بأنفسهم وفق نظام شرحناه من قبل فى كتاب عن الشورى الاسلامية ، ويتصدره أصحاب الكفاءة والاختصاص ، أو ( أولو الأ ......





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