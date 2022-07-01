2022/07/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي 141 الموت في فقه الإيمانكيفيات تقبل الموت، ثقافة لها مصادر شتى، لكن أكثرها حضورا، هي صيغ الديانات وانتظاراتها من المحتضر وقد أعدته لنهاية يدرك الإنسان أنها قادمة لا محالة، ولا مهرب لأحد منها، وهي كمذاهب دائمة التذكير بالموت، ليس فقط من أجل تقبلها، وهذا هو الأهم، ولكن في غالبها تدفعه لاعتبارها عتبة، ما أن يتجاوزها حتى يجد حياة أخرى، أقوم وأدوم وألذ وأحلى، ورغم ذلك، لا أحد من المؤمنين يستسلم كلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت والفقه الإسلامي - حميد المصباحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت والفقه الإسلامي - حميد المصباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).