تاريخ روسيا – 12 موسكو - محمد زكريا توفيق

2022/07/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الرابع عشر كيف انتصرت موسكو على تفير.



خلال كل هذا الوقت، كان اسم موسكو يسمع بالكاد.



في الوثائق، تم ذكرها كواحدة من المدن الصغيرة العديدة التي أحرقها التتار.



قبل تأسيس موسكو بقرن من الزمان، كان جورج لونج هاند، يقوم بزيارة ابنه، أندرو المحبوب من الله، أمير سوزدال.



جاء الأمير الكبير إلى ضفاف نهر خلاب، ففتن بالمنظر، وذهب إلى إحدى القرى التي تقع وسط أشجار الصنوبر الكثيفة ع ......





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