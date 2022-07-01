2022/07/01 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، الجمعة، قرار السلطات التركية القاضي بحجب موقعي إذاعة "صوت أميركا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ومحطة "دويتش فيله" الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوكالة الأميركية للإعلام العالمي تعليقا على قرار تركيا: لن يتم ردع "صوت أميركا" بالأساليب الملتوية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوكالة الأميركية للإعلام العالمي تعليقا على قرار تركيا: لن يتم ردع "صوت أميركا" بالأساليب الملتوية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).