2022/07/01 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع عاجل يوم غد السبت، يناقش المعوقات التي تواجه عمل المولدات.وقال قسم الاعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 226 إصابة من ضمنها 36 وفاة المركز الخبري الوطني.

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