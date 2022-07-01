الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الحمى النزفية في العراق- عاجل

2022/07/01 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الحمى النزفية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".

هذا وكانت وزارة الصحة والبيئة قد حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الان.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة ب الحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

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