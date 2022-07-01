الأمم المتحدة: الصواريخ الحوثية مصدرها إيران.. متى نقلت إلى اليمن؟

2022/07/01 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الحوثي تجاه السعودية والإمارات خلال العامين الماضيين هي من أصل إيراني.وقالت ديكارلو: “فحصنا حطام تسعة صواريخ بالستية، وستة صواريخ (كروز) والعديد من الطائرات من دون طيار، التي استخدمها الحوثيون في هجمات مختلفة على أراضي المملكة […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: الصواريخ الحوثية مصدرها إيران..



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