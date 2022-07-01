2022/07/01 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..اصدر وزير زعيم التيار الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الجمعة، توضيحا عن اسباب انسحاب الصدر من العملية السياسية.وقال الوزير في تغريدة على “تويتر” تابعتها /المركز الخبري الوطني/ “ما هي الاسباب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن اسباب جديدة لانسحاب الصدر من العملية السياسية المركز الخبري الوطني.

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