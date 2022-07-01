2022/07/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة مشتركة تحدّد إنطلاق الصواريخ على دانا غاز من داخل كردستان الإقليم يحصي واردات النفط وبغداد تحقّق إيراداً يتجاوز 11 مليار دولار بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن حددت اللجنة المشتركة بين وزارة البيشمركة والجيش، مواقع انطلاق الصواريخ التي تستهدف شركة دانا غاز في حقل كورمور بالسليمانية،فيما احصت حكومة اقليم كردستان واردات النفط […]

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