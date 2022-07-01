2022/07/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يلبّي إحتياجات الروائي الكبير عبد الرحمن مجيد الربيعي بغداد – ندى شوكت أوعز الاستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل، بتلبية احتياجات عائلة الروائي العراقي الكبير عبد الرحمن مجيد الربيعي، ملبياً جانباً من مصروفات علاجه وتأمين وضعه الصحي.وكان الربيعي قد عاد الى بغداد من تونس قبل نحو ثلاث سنوات بجهد نجله الاكبر […]

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