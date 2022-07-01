2022/07/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المسلمين يتدفّقون على مكة إستعداداً لأداء مناسك الحج السعودية تحدّد السبت المقبل أول أيام عيد الأضحى الرياض – الزمان وصل آلاف الحجيج إلى مدينة مكة امس، استعدادا لبدء مناسك الحج التي من المقرر ،ان تنطلق في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الجاري بعد قضاء ليلة بمنى في يوم التروية قبل التوجه الى جبل […]

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