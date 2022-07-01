العراق بوصفه دولة ثابتة محددة: 100 عام على سايكس بيكو (2) - محمود الصباغ

2022/07/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغإن أراضي دولة العراق، كما هي موضحة اليوم على الخرائط الحالية، ليست هي الأراضي التي انبثقت عن اتفاقية سايكس بيكو -التي قسمت عراق اليوم بين مناطق نفوذ فرنسية وبريطانية- بل إن أراضيه إنما نتجت، بالأحرى، من تفكيك ثلاث محافظات عثمانية (بغداد والبصرة والموصل) لتكوين دولة واحدة هي الدولة التي تعرف اليوم باسم العراق الذي تعينت حدوده، في السنوات ما بين 1921 و 1932، مع شبه الجزيرة الع ......





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