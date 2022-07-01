منذ تأسيسه إلى اليوم.. كيف تغيرت أهداف الناتو وكيف وحّد بوتين أعضاء الحلف ضده؟

2022/07/01 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لإبقاء الاتحاد السوفيتي في الخارج، والأمريكيين في الداخل، والألمان في الأدنى"، هكذا وصف أول أمين عام لحلف الناتو مهمة المنظمة.

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