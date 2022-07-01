برلماني يفضح ’الثقب الأسود’ ويكشف أطرافاً مستفيدة من استنزاف أموال العراق

2022/07/01 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب محمود القيسي اليوم الجمعة، أن مزاد العملة يعتبر مصدراً مالياً مشبوهاً يبتلع أموال العراق منذ سنوات، ويخدم الأثرياء وتجار الأزمات.وقال القيسي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “مزاد العملة هو ثقب أسود يبتلع أموال العراق منذ سنوات، وهذه المؤسسة تبدد العملة الصعبة في معاملات مالية مشبوهة وفواتير مزورة تزيد الاثرياء […]

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