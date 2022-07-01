ديالى تدعو بغداد لفتح تحقيق عاجل في اغتيال” علاء الزهيري”

2022/07/01 | 21:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا النائب محمد قتيبة البياتي، الجمعة، الى فتح تحقيق عاجل في اغتيال اكاديمي من اهالي ديالى.وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التدريسي في كلية طب الاسنان في جامعة ديالى علاء الزهيري وهو من اهالي ديالى تعرض للخطف ومن ثم الاغتيال في طريقه عودته يوم امس الخميس الى اسرته في عمل اجرامي”.واضاف […]

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