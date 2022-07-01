وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل جريمة مقتل الاستاذ الجامعي بديالى

2022/07/01 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال اقل من ١٨ ساعة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تكشف تفاصيل حادث قتل بشع لاستاذ جامعي في محافظة ديالى ، وسيتم عرض تفاصيل الحادث والاعترافات في وقت لاحق=============١ تموز ٢٠٢٢

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