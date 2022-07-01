10 أسباب جديدة لانسحاب الصدر واستقالة كتلته

2022/07/01 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر "وزير الصدر"، الجمعة، عشرة أسباب جديدة وراء انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية.وكتب صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، تغريدة له، جاء فيها:"ما هي الاسباب التي دعت السيد الصدر القائد للانسحاب من العملية السياسية وما هي النتائج ضد الخصوم اذكر لكم بعضا منها: اولاً: ان اغلب الكتل السياسية الشيـ*ـعية كان انتماؤها (لال الصدر) اذا لم نقل جميعاً.



فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء إبن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه.



ثانياً: ان من كان الصدر القائد يحسن الظن بهم من السياسيين او كتلهم..



خانوه وركنوا لغيره.



ثالثاً: لعل البعض يتوهم ان قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسـ*ـدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لارادة الشعب ولقراره، وان غداً لناظره قريب.



رابعاً: رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب كان من اجل امرين مهمين: الاول: التطبيع، وقد تم تجـ*ـريم ذلك ولله الحمد..



الثاني: تجريم الفاحـ*ـشة: (المثـ*ـليّـ*ـين) فلنرى ما هم فاعلون؟! هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له!؟.



خامساً: احراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لانها مزوّرة، فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟!..



فما تكون شرعيّتها!؟؟؟!..



وهل سيتوافقون مع التطبيـ*ـعيّين والاماراتيّين!؟..



وهل ستطال الانبار واربيل الصواريـ*ـخ؟!.



سادساً: لكشف مُدّعي الانتماء لثورة تشرين؟!..



ممن كان قرار انسحاب الصدر القائد من العملية السياسية انسحاباً لهم من الثورة والتظاهر واقتـ*ـحام الانبار وما شاكل ذلك..



بل حوّلَ بعضهم هدف التظاهرات الى دعم حكومة التوافق.



سابعاً: لو بقي سماحته على اصراره بتشكيل حكومة الاغلبية..



لدامَ ذلك الى عدة اشهر او يزيد..



فيا ترى ماذا سيكون ردة فعل الكتل والشعب وغيرهم!!؟..



ولعل ذلك يذكرنا بالـ ٨ اشهر التي أخّرَ سماحته بها وصول (قائد الضرورة) الى رئاسة الوزراء..



فكالوا التُهَم على سماحته واتهموه بالعداء الشخصي وتضرّر الشعب.



ثامناً: ظنَّ الكثيرون ان المُطالبَة بحكومة الاغلبية هو صراع سياسي على السلطة...



وما كُنّا يوماً طلاّب سُلطَة، لكن فيكم سمّاعون للكذب..



وإنا لله وإنا اليه راجعون.



تاسعاً: الانسحاب جاء ببدلاء شيـ*ـعة..



فهل سيكون بداية لقوّة المذهب؟!.



أم بداية لنهب الاموال والصفقات المشبوهة؟، أم سيُسرَق مصفى الدورة كما سُرِقَ مصفى بيجي من قبل!؟؟..



عاشراً: رجوع تيار الشهيدين الصدرين الى ايام الله تعالى والنهج الصحيح وترك الدنيا والتصارع عليها..



والى هنا ينكسر سنان القلم.



والله المُستعان على ما يصفون".





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