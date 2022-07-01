الزراعة: تحرك لمنح قروض شراء لمنظومات الري والحاصدات بدون فوائد

2022/07/01 | 21:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، دورها في الحفاظ على المساحات الخضراء، وفيما أعلنت تشكيل لجان مشتركة لمنع وإزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية والبساتين وأكدت تخصيص مبالغ للتعاقد على شراء منظومات الري بالرش المحوري والثابت، ولفتت إلى التحرك لتوفير قروض لشرائها مع الحاصدات بدون فوائد.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دور وزارة الزراعة يتمثل في المحافظة على المساحات الخضراء والرقعة الزراعية من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء 50 لسنة 2016 بمنع تجريف البساتين والمحافظة على الرقعة الزراعية في المحافظات".

وأضاف الجبوري، أنه "تم تشكيل لجان من قبل المحافظين وأيضاً مدراء الزراعة ومدراء البيئة وقيادة الشرطة في المحافظات لمنع وإزالة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية والبساتين".

وبخصوص الاستخدام الأمثل للمياه، أشار الجبوري، إلى أن "هناك جمعيات مستخدمي المياه موجودة في المحافظات، تعمل على توعية وترشيد استخدام المياه، إضافة إلى قيام وزارة الزراعة بمفاتحة البنك المركزي والمصرف الزراعي لمنح الفلاحين قروضاً لشراء منظومات الري بالرش والحاصدات بدون فوائد وبفترة سداد 5 سنوات".

وتابع: "ومن خلال ذلك وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية للتنسيق مع البنك المركزي العراقي حسبما جاء بقرار رقم 70 لسنة 2022، الصادر من مجلس الوزراء بتهيئة المبالغ الكافية لأغراض المزارعين من المصارف الحكومية الخاصة بفائدة 5‎% تستقطع لمرة واحدة لاستيرادهم منظومات الري بالرش المحوري والثابت".

ولفت إلى أن "هذه المنظومات ستكون إضافة إلى برنامج تقنيات الري الحديث بإضافة مساحات زراعية تحت الري التكميلي وبالتالي بالإمكان أن يكون هنالك ترشيد لاستخدام المياه، وأيضاً رفع الإنتاجية الزراعية ورفع الغلة الزراعية تحت الري التكميلي".

ونوه إلى أن "هذا المشروع تم تضمينه في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وتم تخصيص المبالغ المالية له، وسيتم التعاقد على شراء منظومات الري بالرش المحوري والثابت".

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