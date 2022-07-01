بعد يوم دامٍ في السودان.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

2022/07/01 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في الأمم المتحدة، الجمعة، ميشيل باشليه، عن قلقها حيال مقتل تسعة متظاهرين على الأقل، بينهم طفل، بأيدي قوات الأمن في السودان، مطالبة ب"تحقيق مستقل".

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