بوقت قياسي.. الاستخبارات تكشف تفاصيل مقتل أكاديمي في ديالى

2022/07/01 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن كشف تفاصيل حادث قتل بشع لأستاذ جامعي في محافظة ديالى.وذكرت الوكالة في بيان ورد لإيرث نيوز، أنه “خلال أقل من ١٨ ساعة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية كشفت تفاصيل حادث قتل بشع لاستاذ جامعي في محافظة ديالى”.وأضافتت، أن “عرض تفاصيل […]

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الاستخبارات تكشف تفاصيل مقتل أكاديمي في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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