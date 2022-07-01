السيسي يدعو إلى عدم الانسياق وراء

2022/07/01 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الاعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي، وذلك وسط شكاوى متعددة من الطريق خلال الأيام الماضية أثارها أيضا إعلاميون محسوبون على النظام.

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