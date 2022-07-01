فنان مصري يعبر عن ندمه ويتبرأ من أفلامه

2022/07/01 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف الفنان وبطل كمال الأجسام الشحات مبروك عن ندمه على مشواره السينمائي، وشعوره بالتعرض للخداع بسبب الأفلام التي قدمها.

وأوضح الشحات مبروك في مقابلته مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة MBC مصر، أنه قدم 21 فيلما لا يحب منها سوى 4 فقط، قائلا: “أولهم المرشد، دائرة الانتقام، الشجعان وأمريكا شيكا بيكا”.

وتابع: “اتاخدت في سكة ماليش فيها ذنب، أنا رياضي بطل كمال أجسام دخلت السينما من أوسع الأبواب في فيلم المرشد، وكان اسمي مبروك في الفيلم، اسمي الحقيقي”.

وأضاف الشحات مبروك أنه لم يكن على دراية بكواليس صناعة السينما مثلما أصبح الآن، وقال: “ضحكت على نفسي ورحت الأفلام اللي أنا مش راضي عنها، قليلة التكلفة فصناع الفيلم بيبقوا أقل في الجودة، فكنت بطلع شكلي عبيط، وأنا فرحان أنني بمثل”.

وأكد أنه لم يكن مدركا أنه يصنع أفلام سيئة، وأوضح: “لو فاهم كنت هبطل أحسن، مش هستنى حاجة كويسة، ومش هقول استغلوني، أنا اللي استغليت نفسي وضحكت على نفسي وضريت نفسي”.

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