إيران.. أب يقتل ابنته بعد نزاع عائلي

2022/07/01 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة، بأن أبا قتل ابنته البالغة 16 عاما ببندقيته في جنوب إيران، بعد نزاع عائلي.

ووفقا لنشطاء حقوق المرأة المحلّيين، غضب الأب بعد رؤية ابنته في حديقة عامة مع شاب، الأمر الذي يبدو أنه أدى إلى جريمة شرف.

وأفاد موقع “روكنا” الإخباري بأن الرجل البالغ 43 عاما أطلق النار على ابنته أريانا في صدرها في مدينة نور آباد الجنوبية.

ونقل الموقع عن الأب قوله “لم أكن أنوي قتل ابنتي حقا، لقد أطلقت النار من غير قصد.



ذهبت إلى هناك ببندقيتي فقط لإخافتها”.

وأضاف المصدر نفسه أن “الأب اعتُقل واعترف بجريمته”.

وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران، لا يُعاقب الأب بالإعدام إذا قتل أحد ابنائه وفق ما أفادت به “فرانس برس”.

وبينما لا إحصاءات دقيقة عن جرائم الشرف في إيران، تقدّر وكالة أنباء “إسنا” المحلية أن “ما بين 375 و450 حالة جريمة شرف تحدث كل عام” في البلاد.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن جرائم الشرف تمثل نحو 20 في المئة من جرائم القتل ونصف جرائم القتل الأسري المرتكبة في إيران.

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