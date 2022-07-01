2022/07/01 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت مديرية زراعة خانقين، اليوم الجمعة، انجاز 70% من حملة تسويق القمح، مؤكدة أن عملية التسويق كانت مناصفة بين الجانبين الحكومي والأهلي لظروف اقتصادية خاصة بالمسوقين.وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خانقين تعلن انجاز 70% من حملة تسويق محصول الحنطة المركز الخبري الوطني.

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