السفير الايراني يتجول في المتنبي: تحدثت مع الشباب عن التاريخ والحضارة

2022/07/01 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تواصل اجتماعي

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