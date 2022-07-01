شاكيرا تتجاوز أحزان بيكيه برحلة شاطئية مع صديقها

2022/07/01 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجاوزت المغنية الكولومبية شاكيرا أحزان انفصالها عن لاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، برحلة شاطئية مع صديقها.وظهرت النجمة العالمية شاكيرا (45 عاماً) في أثناء رحلة ركوب أمواج في إسبانيا مع صديقها وابنها “ميلان”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وارتدت شاكيرا بدلة باللونين الأسود والأحمر، بينما كانت خصلات شعرها الطويلة […]

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